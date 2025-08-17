17 Ağustos 2025, Pazar
Çanakkale'de süren orman yangınında son durum ne? Rüzgar dindi, alevlerin enerjisi azaldı
A Haber Muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde başlayan orman yangına ilişin bölgeden son gelişmeleri aktardı. Yangının Eceabat sınırını da aştığını belirten Sezer, alevlerin Büyük Anafartalar köyüne yaklaştığını söyledi. Bölgeden yaptığı canlı yayında rüzgarın hızının azaldığını belirten Sezer, bunun da alevlere yansıdığını yangının enerjisinin azaldığını vurguladı.