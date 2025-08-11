11 Ağustos 2025, Pazartesi
CANLI | Alevlerle cansiparane mücadele! Çanakkale'de orman yangını: Boğaz gemi trafiğine açıldı

CANLI ANLATIM YAŞAM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 14:25 Güncelleme: 11.08.2025 21:10
Çanakkale’de orman yangını

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Son olarak Çanakkale Kepez'de orman yangını meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Manisa ve Bolu'da çıkan orman yangınlarına da müdahale sürüyor. Öte yandan Çanakkale Valisi Ömer Toraman gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması konusunda uyarırken, orman yangını nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını meydana gelirken bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

CANLI ANLATIM
20:59 11 Ağustos 2025

A HABER YANGINLA MÜCADELENİN KALBİNDE

Çanakkale'de orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Evler cayır cayır yandığı o anları A Haber muhabiri Kadir Mercan ve kameraman Senat Destanoğlu bölgeden görüntülüyor. 

20:53 11 Ağustos 2025

BAKANLIK DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açılmıştır.

 

20:48 11 Ağustos 2025

ÇANAKKALE VALİSİ DUYURDU

19:30 itibariyle Çanakkale Havaalanı uçuş trafiğine açılmıştır.

20:41 11 Ağustos 2025

HANGİ YANGINLAR DEVAM EDİYOR?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ülke genelindeki yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:  "Kabine toplantımızın ardından ülkemizde devam eden orman yangınları hakkında mevcut durumu değerlendirmek üzere Yangın Yönetim Merkezimize geldik. 

Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45’ini tamamen kontrol altına aldık. 

Devam eden yangınlarda;
• Çanakkale / Ayvacık
• Çanakkale / Ezine
• Bolu / Mudurnu
• Kahramanmaraş / Göksun
• Muğla / Milas
• Hatay / Yayladağ
• Manisa / Şehzadeler yangınlarının  ENERJİSİ DÜŞÜRULDÜ.

• Çanakkale / Merkez / Dardanos
• Manisa / Soma
• Edirne / Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. 

Bu yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. 

Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek.

 LÜTFEN!
- Dışarıda ateş yakmayalım. 
- Anız yakmayalım. 
- Sigara izmariti atmayalım. 
- Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."

20:04 11 Ağustos 2025

ÇANAKKALE ALEV KAPANINDA!

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlık Kepez beldesi ile Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.  A Haber ekibi ise bölgeden son ndurumu aktarıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer, "Bölge ciddi anlamda tehdit altında." dedi.

 

19:47 11 Ağustos 2025

EVLER VE ARAÇLAR YANDI

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelle karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."

Vali Toraman, Çanakkale Merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.

Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Dardanos mevkisiyle Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.

ÇANAKKALE-EZİNE KARA YOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ila 31'inci kilometreleri arası, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik güvenliğinin sağlanması için Çan-Yenice ya da Bayramiç-Ezine kara yollarını tercih etmeleri istedi.

Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi.

Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor.

Yangında bazı araçların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) de yangından etkilenen bir evin bahçesindeki tavuğa su verdi.

Alevlerin ulaştığı Erenköy'de (İntepe) yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bölge, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye ediliyor.

Yangın bölgesine ulaşan komandolar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.

Öte yandan Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı.

19:33 11 Ağustos 2025

YANGIN GÜZELYALI SAHİLİNE ULAŞTI

A Haber Muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin bölgeden son gelişmeleri aktardı. Sezer, Güzelyalı yangınının yerleşim yerine kadar ulaştığını belirterek bölgede mücadelenin canhıraş devam ettiğini söyledi. Sezer konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: 

"Çanakkale'nin Güzelyalı köyünü alevler sardı. Burası Çanakkale'nin 20 kilometre yakınında yazlık ve tesislerin olduğu bir yer. Çok kısa bir sürede ormanla birlikte o yangın Güzelyalı'daki sahil kısmına kadar geldi. Halen o alevler durdurulamadı zira rüzgar yaklaşık 40-50 kilometrenin üzerinde bir hızla esiyor.

Bu yangın şu anda merkeze bağlı Kumkale, Erenköy ve Haliliye Köylerine doğru ilerliyor. Yoğun duman olduğu için de Haliliye Köyü tedbiren boşaltılmış durumda. İntepe-Erenköy tarafı da kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Alevler durmadı yükselen dumanla hala devam ediyor." 

18:22 11 Ağustos 2025

HATAY'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

   Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

 

18:12 11 Ağustos 2025

MUĞLA MİLAS'TA ALEVLER KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Türbe mevkisi Labranda Antik Kenti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.

17:41 11 Ağustos 2025

MAHSUR KALAN 84 VATANDAŞ DENİZ YOLUYLA TAHLİYE EDİLDİ

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi.

 

 

17:32 11 Ağustos 2025

MANİSA'DAKİ YANGINDA 1 GÖZALTI!

Manisa’nın Soma ilçesinde devam eden orman yangınında bir mahalle boşaltılırken bir kişi de gözaltına alındı.

Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale edilmeye devam ediliyor. Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi’nde meydana gelen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 22 su ikmal, 7 iş makinesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracı ile etkin bir şekilde müdahale devam ediliyor. Öte yandan yangında ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi tahliye amaçlı tahliye edildi.

VALİ AÇIKLADI

Yangın bölgesine giden Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklama yapan Özkan, "Soma’da Turgutalp Mahallemizde maalesef bugün saat 14.30 sıralarında bir yangın haberini aldık. Yangın haberinin alınmasıyla beraber kriz merkezinde yerel unsurlarla beraber Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yerden ve havadan müdahale başladı. Yangının yayılmasıyla beraber hem hava hem kara unsurlarının etkisi arttırıldı." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Tehlikeli bir zamanda bir zamanda başladı yangın. Rüzgarın hızı çok yüksek ve nem oranı düşük, sıcaklık da fazla. Yerleşim birimine de yakın olunca tüm tehlike unsurlara yan yana geldi. Bu hızla iyi bir koordinasyonla tüm araç ve gereçlerimizle yangını bir an önce sonlandırmayı istiyoruz. Hem jandarmamız, emniyetimiz, ilçe belediyemiz, kaymakamlığımız koordinasyonunda yerelde de etkin şekilde takip ediyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığımız bölgeyi gözeterek hava destek unsurlarını yönlendiriyor. İtfaiye Daire Başkanlığımızla görüştük. Yerleşim yerlerini tehdit ve tedbirlerini görüştük. Bir an önce bu yangının söndürülmesini temenni ediyorum. Tahliye kararı verilen Kozanlı Mahallemiz var. Arkadaşlarımız orada bilgilendirme yapıyorlar. Kriz merkezinde de hangi araç ve gereç ihtiyacı varsa temin edilmeye çalışılıyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. Bir kişi gözaltına alındı. Taksirle de olsa etkili bir soruşturma yürütülüyor."

16:58 11 Ağustos 2025

"RİSKLİ BÖLGELERDEKİ VATANDAŞLARIMIZ GÜVENLE TAHLİYE EDİLMİŞTİR"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yangına ilişkin, "Çanakkale Merkezdeki yangına; 9 uçak, 10 helikopter ile havadan, 69 arazöz, itfaiye, iş makinaları ve 685 personel ile müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerdeki vatandaşlarımız güvenle tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 47 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale edilmektedir.   Hayati tehlikeleri yoktur." ifadelerine yer verdi. 

 

 

16:26 11 Ağustos 2025

DENİZ YOLUYLA YANGIN TAHLİYESİ! AK PARTİ MİLLETVEKİLİ GİDER A HABER'DE

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider A Haber canlı yayınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Gider, "Şu an yerleşim yerlerinde tahliyeler hem kara hem de deniz yoluyla yapılıyor." dedi.

"ÇÖPLÜKTEN ÇIKAN YANGIN ORMAN YANGINA DÖNDÜ"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider: Şuan ben Ayvacık'tayım. Çöplükten çıkan yangın orman yangınına dönüştü. ve tüm ekiplerimiz Çanakkale merkez yangınına da müdahale ettiği için köylülerimiz iş makinaları ile Orman Teşkilatımız canla başla müdahale ediyor. Çanakkale'nin 5 ayrı noktasında yangınla mücadele diyoruz. Gerçekten çok zor bir durum.

 

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: TAHLİYELERE ENGEL OLMAYIN

Çanakkale merkezde yangın Güzelyalı'ya ulaşmış durumda. Hastanenin arkasında yine mücadele ediliyor, yangın orada da patlak verdi. Ben herkese seslenmek istiyorum; işi olmayan kimse yangın bölgesinde bulunmasın. Vatandaşlarımız yangınla mücadelede su taşıyacaktır ama onlar belli bir koordinasyonu için AFAD ve Kızılay koordinasyonu içinde yapsınlar. Bizler yangın bölgesine girerek mücadeleyi engellemememiz lazım. Tahliyelere kimseye engel olmasın çünkü kimse durduk yere evinden çıkarma derdi yok. Denizden ve karadan tahliyeler devam ediyor. zaman zaman telefon alıyorum biz burada kalacağız diye.

BİR CAN KAYBINA BİLE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Bir tane bile can kaybına tahammülümüz yok, söndü dediğimiz her yerde yangın tekrar başlıyor. Herkesten özellikle rica ediyorum, sükunetle ekiplerimize yardımcı olunsun, yardım dışında hiçbir şey için bölgede bulunmayalım. Lütfen vatandaşlarımız tahliye talimatlarına uysunlar.

16:03 11 Ağustos 2025

ÇANAKKALE-EZİNE KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, 10 - 31. km'leri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

15:52 11 Ağustos 2025

ÇANAKKALE HAVALİMANI PİSTİ TÜM UÇUŞLARA KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale’de devam eden orman yangınları nedeniyle Çanakkale Havalimanı pistinin, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere tüm uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre pist, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar sivil uçuşlara hizmet vermeyecek.

 

 

15:50 11 Ağustos 2025

MERSİN'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Kozaağacı Yaylası'nın Kabaağaç mevkisindeki ormandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Bozyazı, Gülnar ve Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 3 söndürme helikopteri, 13 arazöz, 3 su tankı ile 2 ilk müdahale aracı yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgeye giden Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ormanlık alanda soğutma işlemi devam ediyor.

 

15:46 11 Ağustos 2025

ÇANAKKALE'DE YANGIN İŞLETMELERE SIÇRADI

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde İzmir yolu çevresindeki işletmelere sıçradı. Vatandaşlar ve ekipler işletmeleri söndürmek için çalışıyor.


 

 

15:29 11 Ağustos 2025

BOĞAZ TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

15:25 11 Ağustos 2025

MANİSA SOMA ORMAN YANGIN

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınını ekipler, kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Soma'nın Turgutalp Mahallesi’ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla yangına 7 dakika içerisinde müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozer ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 

 

14:28 11 Ağustos 2025

“GEREKSİZ YERE TRAFİĞE ÇIKILMAMALI”

Konuya ilişkin Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzel yalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır.

Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

13:27 11 Ağustos 2025

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

KEPEZ’DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.Merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

 

 

 

12:26 11 Ağustos 2025

MERSİN

Mersin'in Bozyazı ilçesi Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. 

12:26 11 Ağustos 2025

BOLU

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi.

Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

