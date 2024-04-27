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Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyeliğinden aranan şahıs yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Kilis’te terör örgütü PKK/YPG üyeliğinden aranan şahıs yakalandı

Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olma suçundan aranan M.M. isimli şahıs, Demirışık köyünde saklandığı evde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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