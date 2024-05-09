4 yıllık evlilik bitti! Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı! Meğer 1 ay önce...

ATV'nin sevilen dizisi 'Ateş Kuşları'ında Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik, 2020 yılında gizlice evlendiği eşi Kübra Siyahdemir ile boşandı. Çift, 2021 yılında evlat sahibi olmuştu. Ancak ünlü çift, boşanma süreci hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştı. Çiftin geçtiğimiz ay sessiz sedasız boşandığı öğrenildi. İşte detaylar...