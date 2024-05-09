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Haberler Galeri 4 yıllık evlilik bitti! Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı! Meğer 1 ay önce...

4 yıllık evlilik bitti! Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı! Meğer 1 ay önce...

ATV'nin sevilen dizisi 'Ateş Kuşları'ında Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik, 2020 yılında gizlice evlendiği eşi Kübra Siyahdemir ile boşandı. Çift, 2021 yılında evlat sahibi olmuştu. Ancak ünlü çift, boşanma süreci hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştı. Çiftin geçtiğimiz ay sessiz sedasız boşandığı öğrenildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 09:06
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4 yıllık evlilik bitti! Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı! Meğer 1 ay önce...

Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'ında Ali karakterine hayat veren ünlü oyuncu Görkem Sevindik başarılı performansıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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4 yıllık evlilik bitti! Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı! Meğer 1 ay önce...

Başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Görkem Sevindik 2020 yılında gizlice Kübra Siyahdemir ile nikah masasına oturdu.

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4 yıllık evlilik bitti! Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı! Meğer 1 ay önce...

Evliliklerini 1 sene sonra anne-baba olan çift çocuklarına Marsel adını verdi.

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4 yıllık evlilik bitti! Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı! Meğer 1 ay önce...

Sosyal medyada çok fazla birlikteliklerini paylaşmayan çiftten üzücü haber geldi.

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4 yıllık evlilik bitti! Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı! Meğer 1 ay önce...

2.Sayfa'da yer alan habere göre, Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir geçtiğimiz ay sessiz sedasız boşandı.