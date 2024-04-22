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Excalibur dizüstü bilgisayarlarda Nisan sonuna kadar %10 bahar indirimi

Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Excalibur dizüstü bilgisayarlarda Nisan sonuna kadar %10 bahar indirimi

Oyuncuların ve profesyonellerin, hayallerindeki tasarım ve üstün performansa ulaşmalarını sağlayan Excalibur, Nisan ayına özel yepyeni bir bahar indirimi duyurdu. Oyun tutkunlarına özel fırsatlar sunan Excalibur, Nisan ayının sonuna kadar, casper.com.tr’de geçerli olmak üzere tüm Excalibur dizüstü bilgisayarlarında %10 indirim kampanyası duyurdu.

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