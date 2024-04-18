Tokat’ta gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

OLUMSUZ DURUM VAR MI?

AFAD sosyal medya hesabından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten AFAD, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.