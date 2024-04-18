Tokat'ta gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD sosyal medya hesabından olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.06'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 9,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-04-18
Saat:01:06:59 TSİ
Enlem:40.05611 N
Boylam:35.9775 E
Derinlik:9.97 km
OLUMSUZ DURUM VAR MI?
AFAD sosyal medya hesabından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten AFAD, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.
AFAD 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-04-18 01:06:5940.0561135.97759.97MW4.7Sulusaray (Tokat)Detay
2024-04-18 00:25:2838.0305637.608067.0ML2.6Doğanşehir (Malatya)Detay
2024-04-17 23:43:1737.2052828.7316714.19MW3.9Menteşe (Muğla)Detay
2024-04-17 23:38:5938.4533337.341117.0ML1.4Darende (Malatya)Detay
2024-04-17 23:36:3937.7338936.286677.0ML1.9Andırın (Kahramanmaraş)Detay
2024-04-17 23:16:5238.2422237.734446.7ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-04-17 23:11:2038.5647240.456948.29ML1.7Lice (Diyarbakır)Detay
2024-04-17 22:53:4238.1863938.591117.08ML1.1Battalgazi (Malatya)Detay
2024-04-17 22:20:5238.8269437.455567.0ML1.5Gürün (Sivas)Detay
2024-04-17 22:16:5739.7894443.599447.0ML2.3Doğubayazıt (Ağrı)Detay
2024-04-17 22:03:4637.98529.303617.01ML1.1Çal (Denizli)Detay
2024-04-17 20:44:2040.0291725.6194419.32ML1.9Ege Denizi - [12.95 km] Gökçeada (Çanakkale)Detay
2024-04-17 20:40:1838.482527.240289.5ML1.8Bornova (İzmir)Detay
2024-04-17 20:18:5638.2488937.875285.05ML1.3Akçadağ (Malatya)Detay
2024-04-17 20:13:0038.2394427.668337.0ML1.5Bayındır (İzmir)Detay
2024-04-17 19:26:5837.4172236.792227.0ML2.6Türkoğlu (Kahramanmaraş)Detay
2024-04-17 19:16:5740.7438942.378069.2ML1.1Şenkaya (Erzurum)Detay
2024-04-17 19:01:2237.1916732.154177.0ML1.5Bozkır (Konya)Detay
2024-04-17 18:46:1938.1858337.876399.49ML1.1Doğanşehir (Malatya)Detay
2024-04-17 18:35:2737.9797237.384727.0ML1.5Nurhak (Kahramanmaraş)Detay
2024-04-17 17:21:2139.6094441.059179.95ML1.8Çat (Erzurum)Detay
2024-04-17 16:42:1537.3530637.0886114.82ML2.0Pazarcık (Kahramanmaraş)Detay
2024-04-17 15:31:4937.8391733.844177.0ML1.7Emirgazi (Konya)Detay
2024-04-17 15:28:4638.2888929.666397.0ML1.2Çivril (Denizli)Detay
2024-04-17 15:14:1938.1091738.527787.0ML1.4Sincik (Adıyaman)
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