Yeni anayasa için süreç başlıyor! TBMM’de kritik haftada üst üste zirveler...

KURTULMUŞ'UN TURLARI



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için parlamentoda bulunan siyasi parti gruplarının genel başkanları ile görüşmelerine başlıyor. İlk görüşme bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılacak.

Kurtulmuş görüşmede CHP'nin nabzını tutacak. Konuya nasıl yaklaştıkları ve beklentilerini dinleyecek. Yeni bir anayasa yapımının nasıl bir yöntemle yapılması gerektiği de ele alınacak.

Kurtulmuş'un perşembe günü de DEM Parti ve Saadet Partisi ile bir araya gelmesi planlanıyor. Kurtulmuş'un AK Parti, MHP, İYİ Parti grupları ile de görüşerek turlarını hızla tamamlaması bekleniyor. Bu görüşmelerden çıkacak sonuçlara göre ikinci aşamaya geçilecek.