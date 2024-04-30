Yeni anayasa için süreç başlıyor! TBMM'de kritik haftada üst üste zirveler...
Türkiye darbe dönemlerinden etkisinde krutulup demokraik ve sivil bir anayasa için adımlar atarken kritik sürece bu hafta içinde start verilecek. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelecek ve bu görüşmede ana gündem maddesi yeni anayasa olacak. Diğer yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi partileri yeni anayasa konusunda ziyaret edecek. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe bir araya gelecek. Görüşmenin yoğun bir gündeminin olması bekleniyor.
CHP'YE DESTEK ÇAĞRISI
Ancak bunlar içinde öne çıkan en önemli konuların başında yeni anayasa geliyor. Erdoğan'ın yeni bir anayasaya gereksinim bulunduğunun altını çizip anayasa yapım sürecinin başlatılması, CHP'nin de buna destek vermesi çağrısı yapması bekleniyor.
KURTULMUŞ'UN TURLARI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için parlamentoda bulunan siyasi parti gruplarının genel başkanları ile görüşmelerine başlıyor. İlk görüşme bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılacak.
Kurtulmuş görüşmede CHP'nin nabzını tutacak. Konuya nasıl yaklaştıkları ve beklentilerini dinleyecek. Yeni bir anayasa yapımının nasıl bir yöntemle yapılması gerektiği de ele alınacak.
Kurtulmuş'un perşembe günü de DEM Parti ve Saadet Partisi ile bir araya gelmesi planlanıyor. Kurtulmuş'un AK Parti, MHP, İYİ Parti grupları ile de görüşerek turlarını hızla tamamlaması bekleniyor. Bu görüşmelerden çıkacak sonuçlara göre ikinci aşamaya geçilecek.
YÜZDE 95 TEMSİL VURGUSU
Kurtulmuş, TBMM'nin açılış yıldönümü nedeniyle 23 Nisan'da düzenlenen Genel Kurul özel oturumunda yaptığı konuşmada mevcut Meclis'in büyük bir temsil tabanına oturduğu vurgusunu yapmış ve "TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne de salahiyetine de sahiptir. Şu anda bu Meclis halkımızın son seçimde verdiği oyların yüzde 95'inin temsil edildiği fevkalade büyük bir temsil gücüne sahiptir ve bu Meclis eğer milletin iradesini tecelli ettirebilecek bir imkana sahip olursa anayasamızı da yapabilecek imkan ve kudrete sahiptir" demişti.
AK PARTİ DE HAZIRLANIYOR
AK Parti grubu da yeni anayasa için harekete geçecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in parti gruplarını ziyaret etmesi bekleniyor.
Güler daha önce yaptığı açıklamada "Toplumun tüm kesimlerinin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının fikirlerinin alınması için bir merkezin oluşturulabileceğini" demişti.
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