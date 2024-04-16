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Online İngilizce Konuşma ile Ufkunuzu Genişletin: Konuşma Konusu Önerileri

Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Online İngilizce Konuşma ile Ufkunuzu Genişletin: Konuşma Konusu Önerileri

Artık İngilizcenin ne kadar önemli bir dil olduğundan bahsetmeye bile gerek yok. Dünya küresel, dilediğimiz her yere seyahat edebiliyor, internet sayesinde oturduğumuz yerden her bilgiye, her içeriğe ulaşabiliyoruz. Ancak elbette evrensel dil “İngilizce” bildiğimizde durumlar bizim için çok daha farklı ilerliyor. İster yurt dışında seyahat etmek, ister iş dünyasında ilerlemek, ister yeni insanlarla tanışmak isteyin, İngilizce size birçok kapı açacaktır.

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