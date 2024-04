Bayramda hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu alarm

RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tokat ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.