10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bayramda hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu alarm

Bayramda hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu alarm

Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
ABONE OL
Bayramda hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu alarm

Ramazan bayramına artık sayılı saatler kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı hava tahminini raporunu yayınladı. 9 günlük idari tatil ile birlikte milyonlarca vatandaş, bayramda hava durumunun nasıl olacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı gelirken vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Peki bayramda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, ve Erzurum'da hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Sarı kodla uyarılan 15 il hangileri? İşte 5 günlük tahmin raporu...

9 günlük idari tatil ile birlikte milyonlarca vatandaş, bayramda hava durumunun nasıl olacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı hava tahminini raporunu yayınladı.

Meteoroloji'den Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Malatya ve Elazığ çevresinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tokat ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Bu akşam ve gece saatlerinde Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

SARI KODLU ALARM VERİLEN İLLER

Arife günü ve bayramda sarı kodlu alarm verilen iller sırasıyla: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, K.Maraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 25°C

Az bulutlu

MANİSA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün ( Çarşamba) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 11°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tokat ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU...

10 NİSAN ÇARŞAMBA

11 NİSAN PERŞEMBE


12 NİSAN CUMA

13 NİSAN CUMARTESİ

14 NİSAN PAZAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA