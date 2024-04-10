Bayramda hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu alarm
Ramazan bayramına artık sayılı saatler kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı hava tahminini raporunu yayınladı. 9 günlük idari tatil ile birlikte milyonlarca vatandaş, bayramda hava durumunun nasıl olacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı gelirken vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Peki bayramda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, ve Erzurum'da hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Sarı kodla uyarılan 15 il hangileri? İşte 5 günlük tahmin raporu...
9 günlük idari tatil ile birlikte milyonlarca vatandaş, bayramda hava durumunun nasıl olacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı hava tahminini raporunu yayınladı.
Meteoroloji'den Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Malatya ve Elazığ çevresinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tokat ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Bu akşam ve gece saatlerinde Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.
SARI KODLU ALARM VERİLEN İLLER
Arife günü ve bayramda sarı kodlu alarm verilen iller sırasıyla: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, K.Maraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 25°C
Az bulutlu
MANİSA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün ( Çarşamba) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 11°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tokat ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU...
10 NİSAN ÇARŞAMBA
11 NİSAN PERŞEMBE
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