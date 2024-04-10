Bayramda hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklığı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 6 derece üstüne çıkacak Yurdun güneydoğusu ile Akdeniz'in doğusunda ise ara ara yağış bekleniyor.

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