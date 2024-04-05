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Ramazan bereketi Kızılay'la çoğalıyor! Yardımseverler bayramda Kızılay eliyle destek oluyor

Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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Ramazan bereketi Kızılay’la çoğalıyor! Yardımseverler bayramda Kızılay eliyle destek oluyor

Ramazan geleneğini Türkiye’nin dört bir yanında yaşatmak üzere yardım faaliyetlerini artırarak sürdüren Kızılay, nakdi desteklerin yanı sıra gıda kolileri, kavurma konserveleri ve bayramlık giyim yardımıyla başta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler olmak üzere milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı sürdürüyor.

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