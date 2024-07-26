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Başkan Erdoğan memleketi Rize'de! Vatandaşlara hitap etti: Rize merkezde büyük bir cami yapmak istiyoruz

Giriş: 26.07.2024 19:04 Güncelleme: 26.07.2024 19:18
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Başkan Erdoğan memleketi Rize’de! Vatandaşlara hitap etti: Rize merkezde büyük bir cami yapmak istiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nın ardından baba ocağı Rize'ye geldi. Erdoğan kendisini karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti. Başkan Erdoğan, Rize Güneysu'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Pazar akşamına kadar buradayız. Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu'daki hastaneyle ilgili çalışmaları yerinde incelemek istiyorum. Büyük camimizde kayma meydana geldi, yerine büyükçe bir başka cami yapacağız." dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nın ardından baba ocağı Rize'ye geldi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ
Erdoğan kendisini karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti.

"RİZE MERKEZDE BÜYÜK BİR CAMİ YAPMAK İSTİYORUZ"
Başkan Erdoğan, Rize Güneysu'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Pazar akşamına kadar buradayız. Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu'daki hastaneyle ilgili çalışmaları yerinde incelemek istiyorum. Büyük camimizde kayma meydana geldi, yerine büyükçe bir başka cami yapacağız." dedi

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