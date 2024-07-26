Başkan Erdoğan memleketi Rize’de! Vatandaşlara hitap etti: Rize merkezde büyük bir cami yapmak istiyoruz

"RİZE MERKEZDE BÜYÜK BİR CAMİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Başkan Erdoğan, Rize Güneysu'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Pazar akşamına kadar buradayız. Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu'daki hastaneyle ilgili çalışmaları yerinde incelemek istiyorum. Büyük camimizde kayma meydana geldi, yerine büyükçe bir başka cami yapacağız." dedi

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