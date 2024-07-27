Trump'tan yeni miting! Suikast girişimine uğradığı noktada düzenleyecek: Dikkat çeken "savaş" paylaşımı
13 Temmuz’da suikast girişimine uğrayan Eski ABD Başkanı Donald Trump, sahalardaki çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Eski ABD Başkanı suikast girişimine uğradığı noktada tekrardan seçim mitingi yapacağını açıkladı. "Pensilvanya’daki Butler’a geri döneceğim" ifadesini kullanan Trump paylaşımında “Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın” notunun ekledi. İşte detaylar...
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi yapacağını duyurdu.
Trump, Truth social platformundan yaptığı paylaşımda, "Büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya'daki Butler'a geri döneceğim." yazdı.
SUİKAST GİRİŞİMİ NOKTASINDA YENİDEN MİTİNG
Mitingin, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve yaralanan diğer "vatanseverleri" onurlandırmak için yapılacağını belirten Trump, hangi gün olacağı konusunda ise bilgi vermedi.
DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Trump, paylaşımını "Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın" ifadeleriyle tamamladı.
ABD BAŞKAN ADAYINA SUİKAST GİRİŞİMİ
Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.
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