Trump'tan yeni miting! Suikast girişimine uğradığı noktada düzenleyecek: Dikkat çeken "savaş" paylaşımı

Trump, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden miting düzenleyecek.

SUİKAST GİRİŞİMİ NOKTASINDA YENİDEN MİTİNG

Mitingin, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve yaralanan diğer "vatanseverleri" onurlandırmak için yapılacağını belirten Trump, hangi gün olacağı konusunda ise bilgi vermedi.