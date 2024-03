Meteoroloji haritayı güncelledi! 17 il için sarı kodlu alarm | Kar kapıda...

Yağışların; Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

17 İLE SARI KODLU UYARI

MGM Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu'daki 16 kente sağanak, yoğun karla karışık yağmur ve kar uyarısı yaptı. İşte sarı koldla uyarılan o iller şöyle: Adana, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Kahramanmaraş, Muş, Tunceli, Batma, Osmaniye, Bitlis, Elazığ, Hatay, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak