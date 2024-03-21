Meteoroloji haritayı güncelledi! 17 il için sarı kodlu alarm | Kar kapıda...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, zamanla karla karışık yağmur, kuzeybatı ve doğu kesimlerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİVAS 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

KARABÜK 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

SİNOP 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu