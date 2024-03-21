17 il için sarı kodlu uyarı! Baharı beklerken Ankara'ya kar yağdı

Baharı beklerken kış geri döndü. Ankara güne karla uyandı. Başkente baharın müjdesi Nevruz da yani 21 Martta kar yağdı. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez anlattı.

Sıcaklıklar yükseldi derken uzmanlardan kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kar yağışının yüksek kesimlerde kendini göstermesi bekleniyor.

Uzmanlar hava sıcakları 10 dereceye kadar düşecek diyor. Cumartesiden itibaren yağışlar azalacak. Güneş açsa da soğuk hava devam edecek pazartesiden itibaren sis olacak.