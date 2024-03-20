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Altınordu meydanına kavuşuyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Altınordu meydanına kavuşuyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yeni dönemde uygulayacağı proje ile sahilde bulunan otopark kaldırılıyor. Büyükşehir Belediye önünde sahil yolu yeraltına alınıyor ve ortaya Rüsumat No:4 Gemi Müzesi, Ordulu Şehitler Anıtı, Ayışığı Sosyal Tesisleri ve Tarihi İskelenin bulunduğu devasa bir meydan halka açılıyor.

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