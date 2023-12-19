19 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 6 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
ABONE OL
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 6 yaralı

Son dakika haberleri... Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu çiftalan mevkinde otomobil tıra çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.

Eyüpsultan'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametindeki Odayeri mevkiinde plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile tır çarpıştı.

Araçlardaki 6 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA