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“Çocuklar zamanı yönetmeyi Saat&Saat ile öğreniyor” | Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Okul

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
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“Çocuklar zamanı yönetmeyi Saat&Saat ile öğreniyor” | Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Okul

Çocuk ve gençlerde zamanın verimli kullanılması hedefiyle “Akıllı Saatler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi”ni hayata geçiren Saat&Saat, ‘Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Okul' için yola çıkıyor.

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