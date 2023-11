Türkiye’den Gazzeliler için tam donanımlı sahra hastaneleri

"BİR HASTANEDE AKLINIZA GELEBİLECEK NE VARSA ONLARIN HEPSİNİ ORAYA GÖTÜRÜYORUZ"

"Bu hastanelerimizde her türlü laboratuvar sistemi, görüntüleme yöntemlerimiz, yoğun bakımlarımız mevcut" diyen Yorulmaz, "Her türlü cerrahi operasyon yapılabilecek ameliyathanelerimiz ve ameliyathane kapasitelerimiz mevcut. Hastanede değişik noktalara daha küçük çaplı ihtiyaca göre daha hızlı ve kolay kurulabilir sahra hastaneleri yapılarımız da elimizde mevcut. 35 adet konteyner bulunuyor. Burada ameliyathane ünitelerimiz, röntgenlerimiz, ultrason cihazlarımız, mobil laboratuvar ünitelerimiz mevcut. Farklı noktalara kurabileceğimiz laboratuvarlarımız mevcut. Bununla beraber yine yoğun bakım hastaları için mekanik vantilatörler var. Yani bir hastanede aklınıza gelebilecek ne varsa onların hepsini oraya götürüyoruz. Standart bir sahra hastanesinden daha büyük, daha geniş kapasiteli hastaneler bunlar. Her türlü iklim koşuluna dayanıklı, güçlü yapıda hastaneler" ifadelerini kullandı.