Türkiye’den Gazzeliler için tam donanımlı sahra hastaneleri
İsrail’in yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazzelilere hizmet vermesi planlanan tam donanımlı sahra hastaneleri, yarın İzmir'den gemiyle Mısır'a gönderilecek. Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Dr. Şükrü Yorulmaz, “20 noktada hizmet verebilecek şekilde sahra hastanelerimizi donanımlarıyla beraber hazır hale getirdik. Malzemelerin hepsini İzmir Alsancak Limanı'na taşıdık. Bölgede yoğun ihtiyaç duyulabilecek 20 adet ambulansımızı da hazırladık” dedi.
İsrail'in 33 gündür yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze halkı için Türkiye'nin insani yardımları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde İzmir Alsancak Limanı'na getirilen tam donanımlı sahra hastaneleri, gece saatlerinde gemiye yüklenecek. Yardım gemisi, yarın Mısır'ın El-Ariş Limanı'na hareket edecek. Sahra hastanelerinin, Sağlık Bakanlığı koordinesinde 20 noktada hizmet vermesi öngörülüyor.
"SAHRA HASTANELERİMİZİ DONANIMLARIYLA BERABER HAZIR HALE GETİRDİK"
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Dr. Şükrü Yorulmaz, "13 Ekim'den itibaren Sağlık Bakanlığımız bu işin talimatını hızlı bir şekilde bizlere verdi. Biz hemen hızlıca sahra hastanelerimizi toparladık. 20 noktada hizmet verebilecek şekilde sahra hastanelerimizi donanımlarıyla beraber hazır hale getirdik. Malzemelerin hepsini İzmir Alsancak Limanı'na taşıdık. Bölgede yoğun ihtiyaç duyulabilecek 20 adet ambulansımızı da hazırladık. Bunlar da inşallah gemiyle beraber en yakın zamanda Filistin'e varacak. Filistinli Müslüman kardeşlerimize hizmet verebilecek şekilde en uygun yerleri bu hastane planlamalarıyla beraber işleteceğiz. Bu hastaneler çok önemli. Filistin'in sağlık altyapısı tamamen yok edilmeye çalışılıyor" dedi.
"BİR HASTANEDE AKLINIZA GELEBİLECEK NE VARSA ONLARIN HEPSİNİ ORAYA GÖTÜRÜYORUZ"
"Bu hastanelerimizde her türlü laboratuvar sistemi, görüntüleme yöntemlerimiz, yoğun bakımlarımız mevcut" diyen Yorulmaz, "Her türlü cerrahi operasyon yapılabilecek ameliyathanelerimiz ve ameliyathane kapasitelerimiz mevcut. Hastanede değişik noktalara daha küçük çaplı ihtiyaca göre daha hızlı ve kolay kurulabilir sahra hastaneleri yapılarımız da elimizde mevcut. 35 adet konteyner bulunuyor. Burada ameliyathane ünitelerimiz, röntgenlerimiz, ultrason cihazlarımız, mobil laboratuvar ünitelerimiz mevcut. Farklı noktalara kurabileceğimiz laboratuvarlarımız mevcut. Bununla beraber yine yoğun bakım hastaları için mekanik vantilatörler var. Yani bir hastanede aklınıza gelebilecek ne varsa onların hepsini oraya götürüyoruz. Standart bir sahra hastanesinden daha büyük, daha geniş kapasiteli hastaneler bunlar. Her türlü iklim koşuluna dayanıklı, güçlü yapıda hastaneler" ifadelerini kullandı.
"MUHTEMEL BİR ÇATIŞMASIZLIK DURUMU İLAN EDİLDİĞİNDE UYGUN YERLERE SAHRA HASTANELERİMİZİ İNŞA EDECEĞİZ"
Yorulmaz, "Aynı zamanda oradaki sağlık sistemine ve hastanelere enerji desteği vermek için de yine bakanlığımız burada bir planlamaya girdi ve jeneratörlerimizi de götürüyoruz. Uygun koşullar sağlandığında Filistin içerisinde de uluslararası kuruluşların baskıları sonucunda orada muhtemel bir çatışmasızlık durumu ilan edildiğinde uygun yerlere sahra hastanelerimizi inşa edip, oradaki insanlara sağlık hizmeti desteğinde bulunacağız" diye konuştu.
"İNSANLAR ÇOLUĞUNU ÇOCUĞUNU BIRAKIP ORADA MAZLUM İNSANLARA YARDIM ETMEK İSTİYOR"
Bakanlık telefonlarının kilitlendiğini ifade eden Yorulmaz, "Sağlık personellerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz sürekli bizi arayıp gidip orada hizmet vermek istediklerini belirtiyorlar. İnsanlar çoluğunu çocuğunu bırakıp orada mazlum insanlara yardım etmek istiyorlar. Milletimiz farkını gösteriyor" dedi.
Malzemelerin gece saatlerinde gemiye yükleneceği ve olumsuz bir durum olmadığı takdirde yarın yola çıkacağı öğrenildi.
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