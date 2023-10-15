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Zatu kurucusu Erdal Karan Akkaya: Amacımız dünyaya açılmak!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2023
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Zatu kurucusu Erdal Karan Akkaya: Amacımız dünyaya açılmak!

Türkiye'nin kendi alanında ilk deprem / sosyal sorumluluk uygulaması olan Zatu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Erdal Karan Akkaya, uygulamasıyla alakalı şunları iletti; "Zatu aslında doğal afetler esnasında ve sonrasında hızlı organizasyon, can kayıplarını önleme ve haberleşme gibi major önem taşıyan durumlar için geliştirilmiş üst düzey bir mobil uygulama olmasına rağmen, kullanıcılar tarafından tüm tehlike arz eden durumlarda da etkin kullanıma sahip olmuş en kapsamlı acil durum uygulamasına evrilmiş bir aplikasyondur.

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