HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı! İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti! Saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklandı...
Son dakika: HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı düzenlendi. Mescitte namaz kılındığı sırada düzenlenen saldırı sonucunda Adana İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken, İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, mescitteki Demir ve Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu. Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, hastaneye kaldırıldı.
Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir'in tedavisi sürüyor. Şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı mescidinde namaz kılındığa sırada düzenlenen saldırıda, İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken, İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti.
HÜDA PAR resmi sosyal medya hesabından, yapılan açıklamada, "Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı! İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu.
Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet; aile, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz! Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HÜDA PAR Adana İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişkin namaz kıldıkları sırada saldırıya uğramışlardır. Sacit Pişkin kardeşimiz şehid olmuştur. İl Başkanımız ise ağır yaralanmıştır. Şehitler kervanına yolcu vermeye devam eden bu hareketi hiçbir güç engelleyemeyecektir!" ifadelerini kullandı.
BAKAN YERLİKAYA: SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHIS YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
ZANLI TUTUKLANDI
HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'in yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırıda ölen il sekreteri Sacit Pişgin ve ağır yaralanan il başkanı Salih Demir'in olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Demir ve Pişgin'in saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, ayrıca, Pişgin'in ayakta durmakta zorlandığı anlar yer aldı.
ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alçakça saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlandı.
"HÜDAPAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Yüce Allah'tan rahmet, yaralı Salih Demir'e acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek; hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDAPAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz."
SACİT PİŞGİN'İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ!
Seyhan ilçesindeki parti binasında dün il başkanı Salih Demir'in de yaralandığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Pişgin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki cenaze törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Pişgin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Törende konuşan Çelik, "Arkadaşlarımızla epey bir zaman çok yakın çalıştık. Samimiyet, ihlas, gayret ve memleket sevdalarına şahidiz. Hepinize Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını iletiyorum. Cumhurbaşkanı'mız, burada bulunan herkese, sevenlerine, HÜDA PAR camiasına, bütün milletimize başsağlığı dileklerini ve taziyelerini iletmemi istediler. Her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz. Saldırgan kısa sürede yakalandı, olay her yönüyle araştırılıyor. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz. Vefat eden il sekreteri Sacit Beye Allahtan rahmet diliyoruz, il başkanı Salih Beye de şifalar temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
ÇELİK'TEN DEMİR'E ZİYARET
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığına yapılan saldırıda hayatını kaybeden partinin İl Sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesine katıldıktan sonra olaydan yaralı olarak kurtulan İl Başkanı Salih Demir'i tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde ziyaret etti.
Çelik, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada il başkanının durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, Pişgin'in ailesine de başsağlığı dileklerini sundu. Çelik, olay olduktan kısa bir süre sonra saldırganın yakalandığını ve savcılığa sevk edildiğini ifade ederek, "Olay bütün yönleriyle her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadarki elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Kuşkusuz yapan da hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir" diye konuştu.
Çelik, "Siyaset kurumuna karşı hür türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada da siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak böylesine vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz" dedi.
Yapıcıoğlu da değerli bir kardeşlerini ebediyete uğurladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Adana, yiğit bir evladını, değerini yitirdi. İçimiz yanıyor ama bizim yas tutacak zamanımız yok çünkü gerçekten bu iyiliği bugün memlekete yayma konusunda yapılacak o kadar çok iş var ki her bir tarafa yetişmeye ve bu kardeşlerimizin de boşluğunu doldurmaya gayret edeceğiz inşallah. Sükunetimizi muhafaza edeceğiz. Bizleri gayrimeşru alanlara çekmeye çalışanlara inat iyiliği yaymaya, kardeşliği güçlendirmeye devam edeceğiz."
Kılınan cenaze namazının ardından Pişgin'in naaşı mezarlıkta defnedildi. Törene, Pişgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban, partililer ve vatandaşlar da katıldı. HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün bıçaklı saldırıya uğrayan il başkanı Salih Demir yaralanmış, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.S. ise gözaltına alınmıştı.
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