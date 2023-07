HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı! İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti! Saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklandı...

SACİT PİŞGİN'İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ!

Seyhan ilçesindeki parti binasında dün il başkanı Salih Demir'in de yaralandığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Pişgin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki cenaze törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Pişgin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Törende konuşan Çelik, "Arkadaşlarımızla epey bir zaman çok yakın çalıştık. Samimiyet, ihlas, gayret ve memleket sevdalarına şahidiz. Hepinize Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını iletiyorum. Cumhurbaşkanı'mız, burada bulunan herkese, sevenlerine, HÜDA PAR camiasına, bütün milletimize başsağlığı dileklerini ve taziyelerini iletmemi istediler. Her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz. Saldırgan kısa sürede yakalandı, olay her yönüyle araştırılıyor. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz. Vefat eden il sekreteri Sacit Beye Allahtan rahmet diliyoruz, il başkanı Salih Beye de şifalar temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇELİK'TEN DEMİR'E ZİYARET

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığına yapılan saldırıda hayatını kaybeden partinin İl Sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesine katıldıktan sonra olaydan yaralı olarak kurtulan İl Başkanı Salih Demir'i tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Çelik, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada il başkanının durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, Pişgin'in ailesine de başsağlığı dileklerini sundu. Çelik, olay olduktan kısa bir süre sonra saldırganın yakalandığını ve savcılığa sevk edildiğini ifade ederek, "Olay bütün yönleriyle her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadarki elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Kuşkusuz yapan da hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir" diye konuştu.

Çelik, "Siyaset kurumuna karşı hür türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada da siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak böylesine vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz" dedi.

Yapıcıoğlu da değerli bir kardeşlerini ebediyete uğurladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Adana, yiğit bir evladını, değerini yitirdi. İçimiz yanıyor ama bizim yas tutacak zamanımız yok çünkü gerçekten bu iyiliği bugün memlekete yayma konusunda yapılacak o kadar çok iş var ki her bir tarafa yetişmeye ve bu kardeşlerimizin de boşluğunu doldurmaya gayret edeceğiz inşallah. Sükunetimizi muhafaza edeceğiz. Bizleri gayrimeşru alanlara çekmeye çalışanlara inat iyiliği yaymaya, kardeşliği güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kılınan cenaze namazının ardından Pişgin'in naaşı mezarlıkta defnedildi. Törene, Pişgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban, partililer ve vatandaşlar da katıldı. HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün bıçaklı saldırıya uğrayan il başkanı Salih Demir yaralanmış, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.S. ise gözaltına alınmıştı.