Depreme Adıyaman’da yakalanan ailenin yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu!

Depremde her şeylerini kaybettiklerini ifade eden Anne Sevgi Öztürk, "Şu an ne yapacağım onu düşünüyorum. Çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Yürüyebilecek miyim onu düşünüyorum. Çünkü ben artık sıfırım her şeyimizi kaybettik. Çok şükür iyiyim. Bu süreci atlatamam diye düşünürken iyi bir hastaneye geldim. Ailemi burada gördüm çok şükür toparlandım" dedi.