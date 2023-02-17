Hatay’da 278 saat sonra gelen mucize: Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıktı

Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Yusuf Gül, "Tolga Apartamanı'ndan 278. saatte birisi daha kurtuldu. Enkazların oldukça yoğun olduğu bölgelerden birisi. Ekipler orayı didik didik etmişti. Termal ve yeraltı görüntüleme cihazları orada aktif olarak rol aldı. 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu, ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

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