Hatay'da 278 saat sonra gelen mucize: Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıktı
Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu isimli vatandaş, depremin 278. saatinde sağ çıkarıldı.
Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde 278'inci saate Hakan Yasinoğlu, kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Yusuf Gül, "Tolga Apartamanı'ndan 278. saatte birisi daha kurtuldu. Enkazların oldukça yoğun olduğu bölgelerden birisi. Ekipler orayı didik didik etmişti. Termal ve yeraltı görüntüleme cihazları orada aktif olarak rol aldı. 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu, ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.
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