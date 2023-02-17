Hatay'da üst üste 2 mucize! Depremden tam 261 saat sonra sağ çıktılar! Hastaneye elinde tesbih ile gitti
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı. Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.
ELİNDE TESBİH İLE GELDİ
Yaralı vatandaş Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanede olduğu ve incelemelerde bulunduğu öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY DEPREMZEDE İŞ BAŞVURUSU | THY 1000 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır 2023? Şartlar, kontenjanlar, ücretsiz dil eğitimi...
- 2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB SON DAKİKA | 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil edildi? Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, İstanbul...
- Miraç nedir? Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili'nde neler yapılır? Anlamı ve önemi!
- Taha Duymaz vefat mı etti, enkazdan çıktı mı? Taha Duymaz'dan haber var mı? 16 ŞUBAT son durum ne?
- TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! Avrupa Yakası konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Başakşehir, Arnavutköy, Esenler...
- Trabzonspor Basel maçı izle! UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? İLK 11'LER...
- KANDİL-CUMA MESAJLARI 2023 | En yeni resimli Miraç Kandili ve Cuma mesajları! Kısa, uzun, dualı, ayetli sözler...
- Az önce deprem mi oldu? 16 Şubat deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler...
- 9 milyon SMS ne kadar, kaç TL eder? Türkiye Tek Yürek REKOR BAĞIŞ miktarı ne kadar?
- Kısmetse Olur bugün mü, ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM İZLE!
- MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ | Miraç Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Niyet nasıl edilir? Hacet ve Tesbih namazları... Yapılacak TESBİHAT ve DUALAR
- EKPSS tercih, yerleştirme sonuçları açıklandı mı, BUGÜN açıklanır mı? EKPSS KURA SONUÇLARI 2023 | ÖSYM son duyurular!