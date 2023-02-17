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Hatay'da üst üste 2 mucize! Depremden tam 261 saat sonra sağ çıktılar! Hastaneye elinde tesbih ile gitti

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Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Hatay’da üst üste 2 mucize! Depremden tam 261 saat sonra sağ çıktılar! Hastaneye elinde tesbih ile gitti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı. Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.

ELİNDE TESBİH İLE GELDİ

Yaralı vatandaş Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanede olduğu ve incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Hatay’da üst üste 2 mucize! HATAY'DA ÜST ÜSTE 2 MUCİZE!

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