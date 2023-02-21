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Haberler Galeri Hatay'da depremde yıkılan bina hakkında korkunç iddia: Havuz yapmak için kolon kesmişler! Müteahhit deprem sabahı kaçmış

Hatay'da depremde yıkılan bina hakkında korkunç iddia: Havuz yapmak için kolon kesmişler! Müteahhit deprem sabahı kaçmış

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, Hatay'da yıkılan lüks bir bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı. İddialara göre; binanın kolonları kesilerek zemin kata havuz yapıldı. Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen acılı vatandaş, "Müteahhit deprem sabahı kaçmış" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 14:13
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Hatay’da depremde yıkılan bina hakkında korkunç iddia: Havuz yapmak için kolon kesmişler! Müteahhit deprem sabahı kaçmış

Hatay'da deprem sırasında çökme meydana gelen bir binada, zemin kat kolonlarının havuz yapılacağı gerekçesiyle kesildiği öne sürüldü.

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Hatay’da depremde yıkılan bina hakkında korkunç iddia: Havuz yapmak için kolon kesmişler! Müteahhit deprem sabahı kaçmış

Aynı binanın teras katında ise çocuk oyun parkı olduğu görüldü. Enkaza dönüşen binada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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Hatay’da depremde yıkılan bina hakkında korkunç iddia: Havuz yapmak için kolon kesmişler! Müteahhit deprem sabahı kaçmış

Yıkılan bina drone ile görüntülendi.

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Hatay’da depremde yıkılan bina hakkında korkunç iddia: Havuz yapmak için kolon kesmişler! Müteahhit deprem sabahı kaçmış

MÜTEAHHİT DEPREM SABAHI KAÇMIŞ
Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen Savaş Tamer, "Kuzenim 15 gündür enkaz altında maalesef ulaşamadık. Sonuna kadar burada bekleyeceğiz, bırakamayız. A ve B bloklarının zemin katında sıkıntı var, muhtemelen kolon kesme olabilir. Alt kata havuz yapmışlar, diğer binada poligon yapılmış. Tabanlarda çökme var, üst katlar sağlam. Ya zeminden kaynaklı ya da kolon kesme var. Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış" dedi.

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Hatay’da depremde yıkılan bina hakkında korkunç iddia: Havuz yapmak için kolon kesmişler! Müteahhit deprem sabahı kaçmış