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Hatay'da depremde yıkılan bina hakkında korkunç iddia: Havuz yapmak için kolon kesmişler! Müteahhit deprem sabahı kaçmış
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, Hatay'da yıkılan lüks bir bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı. İddialara göre; binanın kolonları kesilerek zemin kata havuz yapıldı. Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen acılı vatandaş, "Müteahhit deprem sabahı kaçmış" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 21.02.2023 14:13Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 14:13