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Son dakika: 296. saatte yeni mucizeler! Hatay'da 13. günde 2 kişi sağ kurtarıldı | Acı haber geldi: 1 depremzede hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Son dakika: 296. saatte yeni mucizeler! Hatay’da 13. günde 2 kişi sağ kurtarıldı | Acı haber geldi: 1 depremzede hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı. Yaşanan son dakika gelişmesine göre, kurtarılan 3 yaralıdan biri hayatını kaybetti. Öte yandan depremzede ile ilk temas, arama-kurtarma ekiplerinin kamerasına yansıdı.

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince depremin 13. gününde gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde, yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkardı.

Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

13 gün sonra sağ olarak kurtarılan 2 depremzede ile ilk temas arama-kurtarma ekiplerin kamerasına yansıdı.

Enkaz altındaki yabancı uyruklu vatandaş ekiplerden su istedi.

HATAY'DAN 296'INCI SAAT HABERİ

Hatay'da 296. saatte kurtulanları ziyarete giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Enkaz altından 296'ıncı saatte, yeni kurtarılan 40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık. Sahra Hastanemizde ilk tıbbi müdahalesi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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