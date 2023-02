CİMER’e mesaj yağmuru! 85 milyon dayanışma içinde

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş ise mesajında "Bugün sabah yaşadığımız yıkıcı deprem afetinde, devletimin ve milletimin ihtiyaç duyduğu her yerde, her görevde (güvenlik, arama-kurtarma, tahliye, ilk yardım, koordinasyon, erzak-iaşe dağıtımı vs) gönüllü olarak hizmete hazırım" ifadesini paylaştı.