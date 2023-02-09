CİMER’e mesaj yağmuru! 85 milyon dayanışma içinde

YILLIK İZNİNDE GÖNÜLLÜ AŞÇILIK YAPMAK İSTEDİ

Konya'da aşçılık yapan bir vatandaş da CİMER'e yaptığı başvuruda, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yaşanan depremlerden dolayı vatandaş olarak elimden dua etmekten başka bir şey gelmezken mesleğim aşçılık. Mevcutta Selçuk Üniversitesinde aşçıbaşı olarak çalışıyorum, yeteri kadar yıllık iznim mevcuttur. Gerek duyulduğunda hiçbir karşılık beklemeksizin AFAD, Kızılay ve benzeri yardım kuruluşlarında depremzedeler için kurulacak aşevi ve mutfaklarda gönüllü olarak görev yapmak istiyorum. Verilecek görevlerde çalışmaktan gurur duyarım."