Ahaber.com.tr sordu! Serdar Topraktepe'den derbinin ardından flaş açıklamalar: Aboubakar ve Cenk ile...
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin gollerine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon 13. yenilgisini aldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yardımcısı Antrenörü Serdar Topraktepe, ahaber.com.tr'nin sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Beşiktaş, sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatacak.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, derbi galibiyeti alamadan 2023-2024 sezonunu kapatmış olacak. Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.
AHABER.COM.TR SORDU TOPRAKTEPE CEVAPLADI
Maçın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş Yardımcısı Antrenörü Serdar Topraktepe, ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtladı.
ABOUBAKAR VE CENK NEDEN FORMA GİYEMİYOR?
Serdar Topraktepe, Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın "Forvette Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun yerine Muleka'yı tercih ettiniz. Cenk ve Aboubakar konusunda problem nedir, neden forma giyemiyorlar?" sorusuna yönelik yanıt verdi.
"ABOUBAKAR VE CENK İLE..."
Topraktepe, "Muleka benim seçimim. Bana göre bugün çok iyi mücadele etti. Aboubakar ve Cenk ile bir problemimiz yok. Tamamen benim tercihimdi. Giren oyuncularımın hepsinden memnunum. Sahaya bir ilk 11 çıkması gerekiyor ve benim görüşüm bu yöndeydi." dedi.
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