Ahaber.com.tr sordu! Serdar Topraktepe’den derbinin ardından flaş açıklamalar: Aboubakar ve Cenk ile...

"ABOUBAKAR VE CENK İLE..."

Topraktepe, "Muleka benim seçimim. Bana göre bugün çok iyi mücadele etti. Aboubakar ve Cenk ile bir problemimiz yok. Tamamen benim tercihimdi. Giren oyuncularımın hepsinden memnunum. Sahaya bir ilk 11 çıkması gerekiyor ve benim görüşüm bu yöndeydi." dedi.