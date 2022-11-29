Türk lirasına büyük saygısızlık! Yırtarak hakaret ettiler! 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltında

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu o görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "9.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.