Türk lirasına büyük saygısızlık! Yırtarak hakaret ettiler! 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltında
TikTok'ta Santamarini2 rumuzlu kullanıcı 5 TL'lik banknotları gösterip yırttığı videoda ”Buna bak. Bu para değil” ifadelerini kullandı. Büyük tepki çeken görüntüler sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan 2 yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
Santamarini2 rumuzlu bir TikTok kullanıcısının sosyal medyaya yüklediği bir video büyük bir tepkilere neden olmuştu.Söz konusu videoda yabancı şahsın bir odada elindeki Türk Liralarını dalga geçer vaziyette yatağa fırlattığı görüldü.
"BEN ZENGİNİM DOSTUM"
Söz konusu şahıs elinde tuttuğu paraları yatağa fırlatırken "I'm rich nigga, rich nigga (Ben zenginim dostum, zenginim)" dediği görüntülendi.
"BU PARA DEĞİL"
Yaptığı bu saygısızlıkla yetinmeyen yabancı uyruklu kişi fırlattığı paralardan 5 TL'yi alan şahıs "Look, look. This is no Money (Buna bak. Bu para değil)" diyerek 5 TL'lik banknotu yırttı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLDU
O anları bir başka kişiye kaydettiren "Santamarini2" rumuzlu adam sosyal medyada büyük tepkiler gördü. Yabancı uyruklu şahsın o görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken TikTok'ta 30 bin takipçisi olduğu öğrenildi.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ
Söz konusu o görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "9.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş sorgulama ekranı...
- TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Tuzla 2+1,3+1 AYDINLI MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ NİHAİ ve YEDEK isim listesi..
- TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Karapınar, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli...2022 TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?
- KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı?
- Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...
- Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman, hangi ay başlayacak?
- TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 1. dönem 2. yazılı...
- Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor! Süre sınırı yok! Çoğu kişi bilmiyor!
- SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ TAKVİMİ | Süper Lig ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? TFF DUYURDU!
- Emekli zammı ayyuka çıktı! %21.61 zam, refah payı! 2023 Ocak ayı taban-tavan zamlı maaş tablosu! Kümülatif artış...
- 2023'ün en talihli burçları belli oldu! O burçlara piyango vuracak! Ocak ayında paraları ikiye katlanacak!