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Türk lirasına büyük saygısızlık! Yırtarak hakaret ettiler! 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltında

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Giriş: 30.11.2022 00:07
TikTok'ta Santamarini2 rumuzlu kullanıcı 5 TL'lik banknotları gösterip yırttığı videoda ”Buna bak. Bu para değil” ifadelerini kullandı. Büyük tepki çeken görüntüler sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan 2 yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
Türk lirasına büyük saygısızlık
Türk lirasına büyük saygısızlık
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