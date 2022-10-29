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“Olumsuz manipülasyona maruz kalan kişi rahatlıkla suça sürüklenebilir”

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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“Olumsuz manipülasyona maruz kalan kişi rahatlıkla suça sürüklenebilir”

Şiddet türlerinden biri olan olumsuz manipülasyon konusuna dikkat çekerek ‘Sessiz Şiddet’ kitabını kaleme alan Avukat Serra Taşköprü, olumsuz manipülasyona maruz kalan kişinin masum olsa bile rahatlıkla suçlara sürüklenebileceğini ve bu sayede ortaya çıkan suç delillerini uygulayıcının kendisini mağdur göstererek kullanabileceğini söyledi.

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