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Aydın’da pes dedirten olay! Duvarın üstündeki cep telefonunu çaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Aydın’da pes dedirten olay! Duvarın üstündeki cep telefonunu çaldı

Almanya’dan Aydın’a tatil için gelen Ramazan Ünal, evinin bahçesinin duvarında unuttuğu 10 bin liralık cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olay, dün saat 15.00 sularında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Düsseldorf'tan tatil için Kuşadası'na gelen Ramazan Ünal, yaklaşık 10 bin lira değerindeki cep telefonunu kaldığı apartman dairesinin önündeki bahçe duvarının üzerinde unuttu.

Bu sırada sokaktan geçen kimliği belirsiz üç kişiden biri korkuluklardaki cep telefonunu fark edip, aldı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Telefonu çalınan Ünal, polisi arayarak telefonunu çalan şahıstan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşadığı olayın şokunu atlatamadığını belirten Ramazan Ünal, "Kayıtları izlediğimde telefonumu çalan kişilerin niyetlerinin açıkça belli olduğu görülüyor. Bence telefonu unuttuğumu görmeleri de tesadüf değil. Umarım cep telefonum bir an önce bulunur" diye konuştu.

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