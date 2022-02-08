Cemde düşme tarihleri! İlk cemre ne zaman düşecek? Hangi cemre düşecek?
Cemre düşme tarihleri! İlk cemre ne zaman düşecek? Hangi cemre düşecek? Cemrelerin düşme tarihleri gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Cemrenin ne zaman düşeceği ve nereye düşeceği gündemde araştırılıyor. Cemre düşmesi baharın habercisi olarak kabul ediliyor. Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir.
İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri nasıl? Hangi cemre düşecek? Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen cemre düşmesi olayının ne zaman gerçekleşeceği gündemde araştırılıyor. İlk cemre ne zaman düşecek sorusunun yanıtı merak ediliyor.
CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir.
Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
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