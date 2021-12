On Numara çekilişi 13 Aralık 2021 sonuçları belli oluyor! MPİ On Numara 13 Aralık çekilişi bilet sorgulama ekranı...

13 Aralık On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango Tv YouTube kanalı üzerinden canlı olarak aktarılan On Numara çekiliş sonuçları kurumun resmi internet sayfası üzerinden paylaşılacak. On numara sonuçları

13 ARALIK ON NUMARA SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen şans oyununda çekiliş saat 20:00'da başlayacak. Talihli adayları çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı izleyebilecek. Yaklaşık 10 dakika sürecek olan çekilişin tamamlanmasının ardındansa bilet sorgulama işlemlerine geçilecek. Bilet sorgulama ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.