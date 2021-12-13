On Numara çekilişi 13 Aralık 2021 sonuçları belli oluyor! MPİ On Numara 13 Aralık çekilişi bilet sorgulama ekranı...
On Numara çekilişi 13 Aralık 2021 sonuçları belli oluyor! MPİ On Numara 13 Aralık çekilişi bilet sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. On Numara çekilişi 13 Aralık tarihli sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi ve Sisal şans ortaklığında gerçekleşen On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte,
13 Aralık On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango Tv YouTube kanalı üzerinden canlı olarak aktarılan On Numara çekiliş sonuçları kurumun resmi internet sayfası üzerinden paylaşılacak. On numara sonuçları
13 ARALIK ON NUMARA SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Heyecanla beklenen şans oyununda çekiliş saat 20:00'da başlayacak. Talihli adayları çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı izleyebilecek. Yaklaşık 10 dakika sürecek olan çekilişin tamamlanmasının ardındansa bilet sorgulama işlemlerine geçilecek. Bilet sorgulama ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.
İşte 13 Aralık On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar;
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bu oyunda şansını denemek isteyen kişiler en yakın bayi aracılığıyla On Numara oyununu oynayabilirler. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlası doğru bilinir, ya da kuponda hiçbir rakam doğru bilinemezse kupon ikramiye kazanır.
İkramiye detayları ise çekiliş sonrasında talihli adaylarına duyurulacak.
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- On Numara çekilişi 13 Aralık 2021 sonuçları belli oluyor! MPİ On Numara 13 Aralık çekilişi bilet sorgulama ekranı...
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