Köpeklerden kaçarken yere düşen çocuğun kolu kırıldı! O anlar kamerada

"ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİDEMEİYOR BİZ İŞE GİDEMİYORUZ KÖPEKLERİN KESİNLİKLE BURADAN ALINMASINI İSTİYORUZ "



Kolu kırılan Arda Suna'nın annesi Sibel Suna, "Hastaneye gittiğimizde kolunun kırık olduğunu ve üç hafta alçıda kalacağını öğrendik. Okullar açıldı bir yandan. Aynı köpekler tarafından beş yıl önce de yine saldırıya uğradı benim oğlum. Merdivenlerden düşmüştü. Bu seferki daha bir ağır şekilde oldu. Bu köpeklerin kesinlikle buradan alınmasını istiyoruz. Oğlum okula gidemiyor. Bizler işe gidip gelemiyoruz" dedi.