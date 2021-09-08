Köpeklerden kaçarken yere düşen çocuğun kolu kırıldı! O anlar kamerada
İstanbul Sarıyer’de, sabah namazına camiye giderken sokak köpeklerinin kovaladığı 2 çocuktan biri yokuş aşağı koşarken yuvarlanmaya başladı. 14 yaşındaki çocuğun korku dolu anları sitenin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Olay, 1 Eylül günü saat 05.30 sularında Maden Mahallesi'nde gerçekleşti. 14 yaşındaki Arda Suna bir arkadaşı ile sabah namazı camiye gitmek üzere yola koyuldu.
İki çocuk, sokakta yürüdükleri esnada kendilerine doğru koşan sokak köpeklerini görünce telaşla koşmaya başladı. Yokuş aşağı koşarken terliği takılan Arda Suna yere düşerek yuvarlandı.
Kalkıp yürüyerek eve giden Arda Suna'yı annesi hastaneye götürdü. Çocuğun kırık olduğu tespit edilen kolu alçıya alındı.
"ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİDEMEİYOR BİZ İŞE GİDEMİYORUZ KÖPEKLERİN KESİNLİKLE BURADAN ALINMASINI İSTİYORUZ "
Kolu kırılan Arda Suna'nın annesi Sibel Suna, "Hastaneye gittiğimizde kolunun kırık olduğunu ve üç hafta alçıda kalacağını öğrendik. Okullar açıldı bir yandan. Aynı köpekler tarafından beş yıl önce de yine saldırıya uğradı benim oğlum. Merdivenlerden düşmüştü. Bu seferki daha bir ağır şekilde oldu. Bu köpeklerin kesinlikle buradan alınmasını istiyoruz. Oğlum okula gidemiyor. Bizler işe gidip gelemiyoruz" dedi.
"AŞAĞIYA DOĞRU KOŞARKEN TAKLA ATTIM"
Arda Suna da, "Sabah arkadaşımla camiye gidiyorduk. Tam bayırı çıktık önümüze iki tane köpek geldi. Arkadaşım koşmaya başladı sonra üstüme doğru geldi, sarı olan köpek. Ben de olayın korkusuyla aşağıya doğru koşarken takla attım" diye konuştu.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
O anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki çocuğun yolda yürürken kendilerine doğru koşarak gelen köpekten kaçtıkları görülüyor. Çocuklardan biri düştükten sonra kalkıp koşmaya devam ederken diğer çocuk düştükten sonra yuvarlanıyor.
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