25 Mayıs 2024, Cumartesi
Kan şekerini alt üst ediyor! Yerken 2 kere düşünmeniz gereken besinler
Çorbaların vazgeçilmez lezzeti ve doyurucu bir besin kaynağı olarak bilinen arpa şehriye, masum görünümünün ardında bazı sağlık riskleri barındırıyor. Aşırı tüketildiğinde kilo artışı, kan şekeri dalgalanmaları ve sindirim sorunları gibi çeşitli problemleri tetikleyebilen arpa şehriyenin bilinmeyen zararlarını haberimizde detaylarıyla ele alıyoruz.
Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 15:30
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