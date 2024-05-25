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Kan şekerini alt üst ediyor! Yerken 2 kere düşünmeniz gereken besinler

Çorbaların vazgeçilmez lezzeti ve doyurucu bir besin kaynağı olarak bilinen arpa şehriye, masum görünümünün ardında bazı sağlık riskleri barındırıyor. Aşırı tüketildiğinde kilo artışı, kan şekeri dalgalanmaları ve sindirim sorunları gibi çeşitli problemleri tetikleyebilen arpa şehriyenin bilinmeyen zararlarını haberimizde detaylarıyla ele alıyoruz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 15:30
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Kan şekerini alt üst ediyor! Yerken 2 kere düşünmeniz gereken besinler

Mutfaklarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan arpa şehriye, çorbalarımıza lezzet katarken sağlığımız için bazı riskler taşıyabilir. Dengeli ve kontrollü bir beslenme planı dahilinde genellikle güvenli olan bu pratik malzeme, aşırı tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Kişisel sağlık durumunuza göre doktorunuza danışmanız önemlidir. İşte arpa şehriyenin sağlığımız üzerindeki etkilerine dair bilinmesi gerekenler...

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Kan şekerini alt üst ediyor! Yerken 2 kere düşünmeniz gereken besinler

Arpa Şehriye: Yüksek Karbonhidrat ve Glüten Riski Taşıyor

Arpa şehriye, geleneksel mutfaklarımızda sıkça kullanılan bir tahıl ürünü olmakla birlikte, yüksek karbonhidrat içeriğiyle öne çıkar. Özellikle aşırı tüketildiği zamanlarda kan şekerini hızla yükseltip hızla düşürebilir.

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Kan şekerini alt üst ediyor! Yerken 2 kere düşünmeniz gereken besinler

Bu durum, gün boyu süren enerji dalgalanmalarına ve açlık hissinin artmasına neden olabilir. Arpa şehriyenin düşük glisemik indeksine rağmen, diyabet hastalarına kontrollü tüketim tavsiye edilmektedir.

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Kan şekerini alt üst ediyor! Yerken 2 kere düşünmeniz gereken besinler

Glüten İçeriği ve Sindirim Sorunları

Glüten açısından zengin olan arpa şehriye, glüten intoleransı veya hassasiyeti olan bireyler için çeşitli sindirim sorunlarına yol açabilir. Karın ağrısı, gaz ve şişkinlik gibi rahatsız edici semptomlar bu kişilerde daha sık görülebilir. Market raflarında bulunan işlenmiş arpa şehriye çeşitlerinin, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek ek şeker, tuz ve koruyucular içerdiği bilinmektedir.

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Kan şekerini alt üst ediyor! Yerken 2 kere düşünmeniz gereken besinler

Besin Değeri Kaybı ve Yüksek Sodyum Tehlikesi

İşlenmiş bir ürün olan arpa şehriyede, beyaz un kullanımı nedeniyle besin değeri kayıpları yaşanabilir. Vitamin, mineral ve lif eksikliği, beslenme dengesini olumsuz etkileyebilir. Özellikle bazı hazır arpa şehriye çorbaları ve paket ürünler, aşırı sodyum içerebilir. Yüksek sodyum alımı, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek problemleri riskini artırabilir.