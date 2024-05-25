Kan şekerini alt üst ediyor! Yerken 2 kere düşünmeniz gereken besinler

Glüten İçeriği ve Sindirim Sorunları

Glüten açısından zengin olan arpa şehriye, glüten intoleransı veya hassasiyeti olan bireyler için çeşitli sindirim sorunlarına yol açabilir. Karın ağrısı, gaz ve şişkinlik gibi rahatsız edici semptomlar bu kişilerde daha sık görülebilir. Market raflarında bulunan işlenmiş arpa şehriye çeşitlerinin, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek ek şeker, tuz ve koruyucular içerdiği bilinmektedir.