Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte play-off turundaki o takımlar...
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 24. kez şampiyon olma başarısını gösterdi. Ligi zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Turnuvaya play-off turundan başlayacak olan temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte o takımlar...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:42Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:42