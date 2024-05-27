Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte play-off turundaki o takımlar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan takım oldu. 24. kez bu başarıya imza atan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Turnuvaya play-off turundan başlayacak olan temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.