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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte play-off turundaki o takımlar...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 24. kez şampiyon olma başarısını gösterdi. Ligi zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Turnuvaya play-off turundan başlayacak olan temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte o takımlar...

Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:42
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte play-off turundaki o takımlar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan takım oldu. 24. kez bu başarıya imza atan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Turnuvaya play-off turundan başlayacak olan temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte play-off turundaki o takımlar...

Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde 24. şampiyonluğuna ulaştı.

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte play-off turundaki o takımlar...

Ligin 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun attığı golle galibiyete ulaştı.

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte play-off turundaki o takımlar...

Bu skorla beraber puanını 102 yapan Cimbom, şampiyonluğa ulaşmanın yanı sıra ulaşılması zor bir puan rekoruna imza atmayı başardı.

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte play-off turundaki o takımlar...

PUAN REKORU KIRDI

Galatasaray, Süper Lig'de 102 puanla rekor kırdı. Sezon boyunca birçok rekoru tarihe gömen sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Süper Lig tarihinde üç haneli puan toplayan ilk takım oldu. Süper Lig'de puan rekoru 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'ye aitti.