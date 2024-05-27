Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar güzelliğiyle mest etti! Küçük torunu anneannesinin 30 yıl önceki hali...

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, anneannesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan sosyetik güzelin iki çocuğu oldu. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine toplayan Alkoçlar, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettiriyor. İşte Aslışah Alkoçlar'ın gündem olan pozları...