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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar güzelliğiyle mest etti! Küçük torunu anneannesinin 30 yıl önceki hali...

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, anneannesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan sosyetik güzelin iki çocuğu oldu. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine toplayan Alkoçlar, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettiriyor. İşte Aslışah Alkoçlar'ın gündem olan pozları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 10:19
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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar güzelliğiyle mest etti! Küçük torunu anneannesinin 30 yıl önceki hali...

Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah Alkoçlar, 2021 Şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünya evine girmişti.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar güzelliğiyle mest etti! Küçük torunu anneannesinin 30 yıl önceki hali...

Düğünlerinden sonra hızla anne-baba olma sevincini yaşayan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ın Cem ve Ada isminde iki evladı oldu.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar güzelliğiyle mest etti! Küçük torunu anneannesinin 30 yıl önceki hali...

30 yaşındaki ünlü isim son olarak, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar güzelliğiyle mest etti! Küçük torunu anneannesinin 30 yıl önceki hali...

Siyah takımıyla poz veren Alkoçlar'ın karın kasları dikkat çekti. Ünlü isme, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar güzelliğiyle mest etti! Küçük torunu anneannesinin 30 yıl önceki hali...

"30 SENE ÖNCESİ"

Alkoçlar, daha önce paylaştığı bir fotoğrafta anneannesine çok benzetilmişti. Alkoçlar, paylaşımına "Dedem; sağ tarafın Hülya Koçyiğit şu an , sol tarafın 30 sene öncesi" notunu düşmüştü.