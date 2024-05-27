Galatasaray’ın şampiyonluğu dünya basınında! Portekizliler şaştı kaldı: Altın değerinde olan Icardi sayesinde...

'GALATASARAY 24. ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLUYOR'

Fransız Foot Mercato, sarı-kırmızılıların zaferi için şu ifadelere yer verdi; "Bu final gününden önce, Türkiye şampiyonası henüz kararını vermemişti. Geçtiğimiz hafta en iyi iki takım karşılaştı ve Fenerbahçe İstanbul derbisinde Galatasaray'a karşı galip geldi. Fenerbahçe'nin geçen haftaki galibiyetiyle şampiyonluk hayalleri için hala bir şansı vardı. Galatasaray'ın kupa umudunun olması için kaybetmesi, Fenerbahçe'nin ise maçını kazanması gerekiyordu. Lig ikincisi, Edin Džeko ve Dušan Tadić (6-0) sayesinde İstanbulspor karşısında evinde kolay bir galibiyet alarak işi bitirdi. Ancak Cimbom tereddüt etmedi ve şampiyonluğunu mümkün olan en iyi şekilde sonlandırdı.

"Galatasaraylı oyuncular ligin en golcü oyuncusu Mauro Icardi'ye güvendi. Bu sezon formda olan Arjantinli oyuncu (toplam 25 gol) bu akşam Konyaspor'a karşı yine bir duble yaptı (29, 51.). Berkan Kutlu da maçın sonucunu belirleyen bir gol daha attı (3-0, 53.). Maçı çantada keklik gören Galatasaray, Süper Lig'i garantiledi. Galatasaray 102 puanla 24. Türkiye ligi şampiyonluğunu kazandı. Hemen arkasında 99 puanla Fener'in Sarı Kanaryalar'ı bir kez daha başarısız oldu. Sarı Kanaryalar'ın son şampiyonluğu 2014 yılına dayanıyor..."