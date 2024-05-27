Galatasaray'da kadro değişiyor! Şampiyonluk sonrası yıldız isim yolcu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 2023/24 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı hareketli bir yaz transfer dönemi bekliyor. Ligde 24. şampiyonluğuna ulaşan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye tam 5 şampiyonluk fark atan Galatasaray'da pek çok ismin kadroya katılması beklenirken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Yıldız bir isme Suudi Arabistan'dan teklif olduğu öğrenildi.