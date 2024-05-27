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Galatasaray'da kadro değişiyor! Şampiyonluk sonrası yıldız isim yolcu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 2023/24 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı hareketli bir yaz transfer dönemi bekliyor. Ligde 24. şampiyonluğuna ulaşan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye tam 5 şampiyonluk fark atan Galatasaray'da pek çok ismin kadroya katılması beklenirken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Yıldız bir isme Suudi Arabistan'dan teklif olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:21
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Galatasaray’da kadro değişiyor! Şampiyonluk sonrası yıldız isim yolcu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray’da kadro değişiyor! Şampiyonluk sonrası yıldız isim yolcu

Cimbom şampiyonluk adına hayati önem taşıyan maçta rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve mutlu sona ulaştı.

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Galatasaray’da kadro değişiyor! Şampiyonluk sonrası yıldız isim yolcu

Galatasaray bu başarıyla beraber toplamda 24. kez Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

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Galatasaray’da kadro değişiyor! Şampiyonluk sonrası yıldız isim yolcu

Sarı-kırmızılıları şampiyonluk sonrası yaz transfer döneminde hareketli bir sezon bekliyor. Galatasaray'da pek çok yıldız isimle yolların ayrılması gündemde.

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Galatasaray’da kadro değişiyor! Şampiyonluk sonrası yıldız isim yolcu

BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANACAK
Milliyet'in haberine göre Cimbom şampiyonluğa ulaşmış olsa da istediği verimi alamadığı pek çok oyuncu ile yeni sezon öncesi yollarını ayıracak.