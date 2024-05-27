27 Mayıs 2024, Pazartesi
Özgü Namal'ın eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! 22 yıl önce Kurtlar Vadisi'nde...
'Yeditepe İstanbul', 'Organize İşler', 'Kurtlar Vadisi', 'Mutluluk' ve 'Hanımin Çiftliği' gibi önemli yapımlarda rol alan Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. 44 yaşındaki oyuncu, şimdilerde yeni dizisiyle gündeme geliyor. Özellikle Kurtlar Vadisi'nde Elif karakteriyle hafızalara kazınan Namal'ın hayatı, takipçileri tarafından yakın takibe alındı. Özgü Namal'ın eski sevgilisiyle aynı dizide oynadığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte, Özgü Namal'ın eski aşkı...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:10
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