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Özgü Namal'ın eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! 22 yıl önce Kurtlar Vadisi'nde...

'Yeditepe İstanbul', 'Organize İşler', 'Kurtlar Vadisi', 'Mutluluk' ve 'Hanımin Çiftliği' gibi önemli yapımlarda rol alan Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. 44 yaşındaki oyuncu, şimdilerde yeni dizisiyle gündeme geliyor. Özellikle Kurtlar Vadisi'nde Elif karakteriyle hafızalara kazınan Namal'ın hayatı, takipçileri tarafından yakın takibe alındı. Özgü Namal'ın eski sevgilisiyle aynı dizide oynadığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte, Özgü Namal'ın eski aşkı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:10
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Özgü Namal’ın eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! 22 yıl önce Kurtlar Vadisi’nde...

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i olarak hafızalara kazınan Özgü Namal'ın hayatı merak konusu oldu.

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Özgü Namal’ın eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! 22 yıl önce Kurtlar Vadisi’nde...

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde dizisinde canlandırdığı Elif Polat karakteriyle hafızlarda yer edinen Özgü Namal uzun yıllardır ekranlarda yoktu.

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Özgü Namal’ın eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! 22 yıl önce Kurtlar Vadisi’nde...

2020 yılında, iki çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi sonucu kaybeden Namal, yaşadığı büyük acının ardından sessiz bir hayatı tercih etti ve Köyceğiz'de sakin bir yaşam sürdürmeye başladı. Yeni dizisi 'Kızıl Goncalar' ile ekranlara geri dönen güzel oyuncunun özel hayatı hakkında şaşırtar bir detay ortaya çıktı. Meğer, Özgü Namal'ın eski aşkı Kurtlar Vadisi'nin yıldızıymış...

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Özgü Namal’ın eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! 22 yıl önce Kurtlar Vadisi’nde...

İşte Özgü Namal başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Özgü Namal’ın eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! 22 yıl önce Kurtlar Vadisi’nde...

MERT YAZICIOĞLU