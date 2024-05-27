Özgü Namal’ın eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! 22 yıl önce Kurtlar Vadisi’nde...

2020 yılında, iki çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi sonucu kaybeden Namal, yaşadığı büyük acının ardından sessiz bir hayatı tercih etti ve Köyceğiz'de sakin bir yaşam sürdürmeye başladı. Yeni dizisi 'Kızıl Goncalar' ile ekranlara geri dönen güzel oyuncunun özel hayatı hakkında şaşırtar bir detay ortaya çıktı. Meğer, Özgü Namal'ın eski aşkı Kurtlar Vadisi'nin yıldızıymış...