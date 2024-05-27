27 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan 27 Mayıs'ın yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ne mesaj verecek?

ahaber.com.tr Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan 27 Mayıs’ın yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda ne mesaj verecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gidecek. Erdoğan Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulunacak. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulunacak.

İstanbul 2 Nolu Baro'nun düzenleyeceği sempozyumda, Başkan Erdoğan'ın yeni anayasaya dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Dönemin acı dolu hatıralarıyla yüklü Yassıada'nın adı 2020 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmişti. Ada, kongre merkezi ve açık hava müzesine dönüştürülmüştü.

27 Mayıs darbesinin yıl dönümü27 Mayıs darbesinin yıl dönümü 27 MAYIS DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör