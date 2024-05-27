Başkan Erdoğan 27 Mayıs'ın yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ne mesaj verecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gidecek. Erdoğan Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulunacak. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulunacak.
İstanbul 2 Nolu Baro'nun düzenleyeceği sempozyumda, Başkan Erdoğan'ın yeni anayasaya dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
Dönemin acı dolu hatıralarıyla yüklü Yassıada'nın adı 2020 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmişti. Ada, kongre merkezi ve açık hava müzesine dönüştürülmüştü.
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