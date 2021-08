Can Süvari: “Canko Bullies olarak büyük bir aileyiz”

Can Süvari, Canko Bullies markasının doğuşu ile ilgili yaptığı açıklamada, benim için bir hobi olan kedi köpek besleme merakım neticesinde, yıllar önce sahiplendiğim bir American Bully köpeğinin özelliklerinden dolayı, yeni bir tane daha sahiplenmeye karar verdik. Bir tane daha bir tane daha derken işi üretime dökme fikri doğdu. Gerekli yasal prosedürleri tamamladıktan sonra, özellikle devlet kurumlarının bize göstermiş olduğu destekler inanılmaz derecede fazla bu yüzden de çok kısa sürede Canko Bullies markası adı altında üretime başlayarak bu günlere geldik" dedi.

En iyiyi yakalama, en iyiyi üretme adına dünyanın değişik bölgelerinden safkan damızlık American Bully ırkı köpekler getirdiklerini söyleyen Can Süvari, "Zaman zaman çeşitli sıkıntılar yaşasak da bu bizim çalışma ve üretme azmimizi hiç ama hiç etkilemedi" dedi. Genelde köpeklere ve özelde American Bully ırkına ilgi duyan herkesi, üretim çiftliklerine beklediklerini söyleyen Can Süvari, "Haber vererek gelmeleri durumunda, herkese gereken kolaylığı gösterebiliriz" dedi.

Ürettikleri köpeklerin sosyalleşmesinde eşi ile birlikte kızlarının da görev aldığını ifade eden Can Süvari, "Diğer canlılarla uyumun en kolay sağlandığı ilk evrelerde, mutlaka sosyalleştirme çalışmalarına başlıyoruz. Farklı yaş grubu ve cinsiyete sahip insanları, farklı ırklardaki köpekleri, kedi ve diğer canlıları yavru döneminde tanıyan köpek, ilerde onları yadırgamaz ve korkmaz. Böylece yeni yuvalarındaki adaptasyon daha kolay hale gelir. Ayrıca yurt dışından çiftliğimizi görmek isteyenler için, çiftliğimiz Sabiha Gökçen Havaalanı'na 10 dakika mesafede olup dileyen müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz için 5 yıldızlı otellerde ağırlamamız mümkün olmaktadır." dedi.

Köpek fobisi olan herkesi üretim çiftliklerine beklediklerini dile getiren Can Süvari, "Üretim çiftliğimizde zaman geçiren herkes köpek fobisinin üstesinden kısa sürede gelecektir." dedi.

Köpek üretim sektörüne farklı bir bakış açısı getirdiklerini beyan eden Can Süvari, Canko Bullies markasına ilave olarak tüm evcil hayvanlarımızın daha kaliteli ve düzenli beslenebilmesi amacı ile Canko Pet Food markası adı altında yeni bir markalaşma yoluna girdiklerini de sözlerine ekledi.

Can Süvari aynı zamanda Canko Bullies markası adı altında gösterdikleri başarıyı diğer evcil dostlarımızın beslenmesinde de göstermek istediklerini dile getirdi. American Bully ırkının üretiminde ilklerin markası olduklarını söyleyen Can Süvari "Türkiye'de ilk ve tek yasal üretim iznine sahip firma iken dünyada da ilk üç yasal firmadan birisiyiz" dedi. Can Süvari son söz olarak "Keskin ve sert bakışlarının ardındaki korkutucu görünümlerine rağmen oldukça uysal ve cana yakın canlılar olan American Bully ırkı köpeklerimizi daha yakından tanımaları için herkesi üretim çiftliğimize bekliyoruz" dedi.