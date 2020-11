Beş kuşaktır semercilik yapıyorlar! Tanesi 400 liradan satılıyor

Semercilik mesleğini bugün geleneksel yöntemlerle el yordamıyla yaptığını belirten Gezer, şunları söyledi:

"Bu işi babamdan nasıl öğrendiysem öyle yapıyorum. At semeri ile eşek semerinin yapım süresi farklıdır. Günde bir at semeri, 2 tane de eşek semeri yapabilirim. Tabi kullanım süresi yapılan işe ve sıklığına göre değişir. Bir semeri 3 ay da kullanan var 2 sene de kullanan var. Yaptığı işe göre değişir. Dağdan odun çeken bir kişi ile bahçeye gidip gelen kişinin yıpratma derecesi farklıdır. Yapımında keçe, deri ve içinde perdi otu kullanılır. Zahmetli olsa da bu meslek bir kültür ve bir gelenektir." Gezer, at semerini 400 TL, eşek semerini ise 250 TL'ye sattığını aktardı.

