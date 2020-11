Afrinli yapışık ikizler Hatay’a getirildi

Siyam ikizlerinin her birinin iki ayağı ile sağda ve solda bir kollarının bulunduğunu belirten Yazar, "Bebeklerin, birçok iç organı birbirine yapışık halde. Suriye'de sezaryenle doğan bebeklerimiz bize 8 gün önce geldi. Bebekler vücutlarının orta hattında birleşmişler. Her ikisinin iki ayağı var, her birinin sağda ve solda birer kolları var. Orta hatta birleştiği için akciğer ve kalp sıkıntısı oluşmuş. Akciğerler birleştiği için sağda ve soldaki akciğer dokuları duruyor ama yapışık ve işlevsiz görünüyor. Kalpte aynı şekilde bir kalbin daha gelişme aşamasında olduğu ancak gelişemeyip diğerine yapıştığı görülüyor. Şu anda bebeklerin dolaşımını tek bir kalp sağlıyor. İki tane mideleri var ve tek karaciğerleri görünüyor. Toplamda iki böbrekleri var ama bir böbrek işlevsiz" dedi.