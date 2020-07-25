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Ünlü iş adamı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası! Boğazını sıkıp ölüme terk etti

Yüksek mimar Polen Atay, geçen yıl evlendiği ’un sahibinin oğlu  ’ın kendisine şiddet uyguladığını ve son gerçekleşen olayda ölüme terk edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Ünlü iş adamı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası! Boğazını sıkıp ölüme terk etti

'un sahibi ve Atay Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Atay'ın oğlu (36) ile yüksek mimar (29) 22 Haziran 2019'da evlendi. Polen Atay, 14 Temmuz 2020'de eşi Can Atay'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikâyetçi oldu.

"DOKTORLARA YALAN SÖYLEDİ"

Polen Atay, şöyle konuştu:

"Can Atay bana karşı ilk şiddetini düğünümüzden 4 gün önce uyguladı. Düğünde çekilen birçok fotoğrafımızda kollarımın mor olması nedeniyle Photoshop uygulandı.Hem Can ile hem de ailesiyle yaşananlar artık katlanılmaz bir hal aldığı için ayrılmak istediğimi söyledim. Can bu sözüm üzerine boğazımdan sıkarak beni itmesi sonucu düştüm ve bayıldım.

"GÖZLERİMİ HASTANEDE AÇTIM"

Gözlerimi hastanede açtım. Can benim intihar etmeye çalıştığımı söylemiş. Öğrendim ki benim öldüğümü zannetmiş ve suçtan kurtulmak için böyle bir senaryo kurgulamış. Beni öldürmek için bir süre ambulansı aramamış. Beni ölüme terk etmiştir."

EVİNE VE İŞYERİNE YAKLAŞMAMASI

Hürriyet'in haberine göre; Can Atay da önce koruma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Polen Atay'ın 2 ay süreyle Can Atay'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Polen Atay'ın eşini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, evine ve işyerine yaklaşmamasına hükmetti. Can Atay, 21 Temmuz'da 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma' davası açtı.

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