Ünlü iş adamı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası! Boğazını sıkıp ölüme terk etti

Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi ve Atay Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Atay'ın oğlu iş adamı Can Atay (36) ile yüksek mimar Polen Atay (29) 22 Haziran 2019'da evlendi. Polen Atay, 14 Temmuz 2020'de eşi Can Atay'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikâyetçi oldu.

"DOKTORLARA YALAN SÖYLEDİ"

Polen Atay, şöyle konuştu:

"Can Atay bana karşı ilk şiddetini düğünümüzden 4 gün önce uyguladı. Düğünde çekilen birçok fotoğrafımızda kollarımın mor olması nedeniyle Photoshop uygulandı.Hem Can ile hem de ailesiyle yaşananlar artık katlanılmaz bir hal aldığı için ayrılmak istediğimi söyledim. Can bu sözüm üzerine boğazımdan sıkarak beni itmesi sonucu düştüm ve bayıldım.

"GÖZLERİMİ HASTANEDE AÇTIM"

Gözlerimi hastanede açtım. Can benim intihar etmeye çalıştığımı söylemiş. Öğrendim ki benim öldüğümü zannetmiş ve suçtan kurtulmak için böyle bir senaryo kurgulamış. Beni öldürmek için bir süre ambulansı aramamış. Beni ölüme terk etmiştir."