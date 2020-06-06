Son dakika: ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1200 yeni ölüm
ABD'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1200 artarak 111 bin 408'e çıktı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 927 artışla 1 milyon 967 bin 273'e ulaştı.
Dünya genelinde COVID-19'dan etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 927 artışla 1 milyon 967 bin 273'e ulaştı.
İKİ KATINA ÇIKTI
Önceki gün son 24 saatteki artış 21 bin civarındayken, bugün artışın 41 bin ile iki katına çıkması dikkati çekti. Salgında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 200 artarak 111 bin 408'e çıktı.
ABD'yi, 646 bin 6 vakayla Brezilya, 458 bin 689 vakayla Rusya ve 288 bin 58 vakayla İspanya izliyor.
PROTESTOLARIN SALGININ YENİDEN BÜYÜMESİNE NEDEN OLACAĞI ENDİŞESİ
Salgından en fazla etkilenen New York'ta ise vaka ile ölümler azalsa da ırkçılık ve polis şiddetine karşı süren protestoların salgının yeniden büyümesine neden olacağı endişesi taşınıyor.
TEST SAYISI 20 MİLYON
Şu ana kadar 396 binden fazla vakanın görüldüğü eyalette, can kaybı 30 bin 372'ye yükseldi. New York'u 165 binden fazla vakayla New Jersey ve 125 binin üzerinde vakayla Illinois takip ediyor. ABD'de şu ana kadar COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 20 milyon 279 bine ulaşırken, 738 binden fazla kişi ise iyileşti.
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