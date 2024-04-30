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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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