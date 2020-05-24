24 Mayıs 2020, Pazar
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Kırmızı listede yer alıyor! Tunceli'de porsuklar böyle görüntülendi

’nin Ovacık ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listede yer alan porsuklar görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR!

Ovacık ilçesi Mercan bölgesinde iki , aracıyla geçerken fark eden Hasan Çetin tarafından görüntülendi. Porsukların nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırımızı listesinde yer aldığı öğrenildi.

"SON DERECE ZENGİN BİR DOĞAMIZ VAR"

Daha önce de bir kez porsuk gördüğünü belirten Hasan Çetin, "İlk defa ikisini bir arada gördüm. O anları görüntülediğim için mutlu oldum. Yaban hayatı bakımından son derece zengin bir doğamız var. Herkesten ricam bu güzelliklere sahip çıkmaları" dedi.

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