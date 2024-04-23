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Zincirleme kaza kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 11:02
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil önce aynı istikamette giden araca ardından ters şeritten gelen otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya yansırken, yaralılar ise tedavi altına alındı.
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